Кабардино-Балкария поможет Донбассу восстановить больницу и школу

27 июн. 19:47

Кабардино-Балкария (КБР) поможет руководству Донецкой Народной Республики (ДНР) восстановить ряд социальных учреждений, - сообщил на встрече с молодежью глава региона Казбек Коков.

"Республика намерена принять участие в восстановлении социально важных объектов Донбасса. Мы готовы восстановить одну больницу, образовательное учреждение - на это есть договоренности. Эта та республика, где население говорит на русском языке, где ценности и ориентиры такие же, как и у нас, это наши братья. Мы всесторонне будем поддерживать жителей Донбасса", - сказал Коков, передает ТАСС.

Напомним, 16 апреля Казбек Коков побывал в Донецке, где встретился с руководителем ДНР Денисом Пушилиным и передал жителям региона гуманитарную помощь, а также обсудил возможности дальнейшего взаимодействия.