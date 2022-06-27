Расчистка русла реки в Ялте чуть не обернулась трагедией

27 июн. 19:32

Два сотрудника крымского МБУ "Зеленстрой" травмировались в центре Ялты в результате несчастного случая при расчистке русла реки, - передает пресс-служба администрации города-курорта.

"Инцидент произошел в районе МФЦ по улице Киевская во время очистке территории вдоль русла реки Быстрая, на месте работает следственная группа», – сообщили в администрации, передает "АиФ-Крым".

Состояние сотрудников стабильное, угрозы их жизни нет.

Как пишут местные Telegram-каналы, причиной происшествия мог стать взрыв бензинового инструмента или гранаты, на которую коммунальщики наткнулись при очистке реки.