США подняли до 35% ставку таможенной пошлины на ряд товаров из России

27 июн. 19:17

Власти США увеличивают ставку таможенной пошлины до 35% на несколько наименований импорта из России в связи с приостановкой нормальных торговых связей, сказано в подписанной сегодня президентом США Джо Байденом прокламации.

Текст документа распространил Белый дом.

В нем говорится, что, так как Конгресс отнял у России статус участницы режима наибольшего благоприятствования в торговле, глава государства решил, что повышение ставок пошлины до 35% на ряд "товаров Российской Федерации, импорт которых пока не запрещен, обоснованно и соответствует внешнеполитическим интересам" Америки.