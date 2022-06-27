Яровая озвучит предварительные итоги работы комиссии по лабораториям

27 июн. 19:19

Вице-спикер Госдумы и сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Ирина Яровая 30 июня озвучит предварительные итоги работы комиссии, - рассказал источник в Госдуме.

"Совет решил предоставить Ирине Яровой слово на пленарном заседании 30 июня для подведения предварительных итогов работы парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины", - уточнил источник, передает РИА Новости.