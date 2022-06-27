Все рестораны "Вкусно - и точка" заработают в сентябре

27 июн. 18:58

Сеть "Вкусно - и точка" (бывший McDonald's) намерена возобновить работу всех точек в сентябре, рассказал на пресс-конференции генеральный директор сети Олег Пароев.

По его словам, было бы хорошо, если бы все рестораны открылись как можно раньше, но возникли сложности с упаковкой и с некоторыми ингредиентами, которые, впрочем, успешно решаются.

"Но это все требует определенного времени, и, скорее всего, наверное, где-то в сентябре мы увидим, что двери всех наших предприятий будут полностью открыты", - цитирует Пароева "Интерфакс".

Гендиректор уточнил, что в данный момент действуют 142 ресторана из более чем 850 по всей России, и добавил, что планируется открыть и много новых точек, чтобы в течение четырех-пяти лет увеличить их общее количество минимум до тысячи.