НАТО увеличит численность сил быстрого реагирования в 7 с лишним раз

27 июн. 18:57

Численность сил быстрого реагирования НАТО увеличится до более чем 300 тыс человек. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает агентство Reuters.

Он отметил, что новая концепция безопасности НАТО будет принята на саммите организации, который пройдет в Мадриде 29-30 июня. В ней, как ожидается, Россия будет признана не партнером организации, а угрозой.

Напомним, силы быстрого реагирования НАТО состоят из воздушных, наземных, морских частей и спецназа. В настоящее время их численность составляет 40 тыс человек.