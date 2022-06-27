Глава Росгвардии утвердил медаль "Участнику специальной военной операции"

27 июн. 18:45

В Росгвардии утвердили новую памятную медаль "Участнику специальной военной операции", документ об этом сегодня был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Учредить согласованный с председателем Геральдического совета при президенте РФ - государственным герольдмейстером официальный геральдический знак - памятную медаль Федеральной службы войск национальной гвардии РФ "Участнику специальной военной операции", - говорится в документе, передает ТАСС.

Документ подписан главой Росгвардии Виктором Золотовым. Известно, что на лицевой стороне медали расположено изображение военного с автоматом на фоне серебристой ленты в виде латинской буквы Z. Вручаться награда будет военным и лицам, проходящим службу в Росгвардии и имеющим спецзвания полиции, а также госслужащим и работникам ведомства, принимавшим участие в спецоперации. Также ее могут вручать отличившимся в оказании содействия в выполнении задач при проведении спецоперации.