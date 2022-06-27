Вопрос о контрактной службе после призыва не будет обсуждаться в обозримом будущем в России

27 июн. 18:22

Закон о контрактной службе сразу после призыва не будет рассматриваться Госдумой в обозримой перспективе, заявила глава комитета по семье и детству Нина Останина (КПРФ).

"Отличная новость с сегодняшнего Совета Думы для всех матерей и отцов, кто поддержал мою позицию против закона о призыве по контракту выпускников школ", - написала она в своем канале в Telegram.

Парламентарий подчеркнула, что в повестке дня этой сессии данного закона нет, а по словам председателя нижней палаты Вячеслава Володина, "в обозримом будущем" и не будет.

Напомним, поправки о возможности службы по контракту сразу после призыва были внесены в Госдуму РФ накануне.