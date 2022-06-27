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Россия и Армения обсуждают проект нового блока АЭС

Россия и Армения обсуждают проект нового блока АЭС

Специалисты из России и Армении приступили к обсуждению проекта будущего нового атомного энергоблока в республике. Об этом сообщили в пресс-службе Армянской АЭС.

На состоявшейся в Ереване встрече стороны рассмотрели вариант типового стандартного энергоблока ВВЭР (водо-водный энергетический реактор) мощностью 1-1,3 ГВт. Российскую делегацию на переговорах возглавлял руководитель проекта, советник президента АО "РЭП" (Rusatom Energy Projects) Виктор Колесников.

Обсуждение проекта нового блока на АЭС проходит в рамках меморандума о взаимопонимании, который ранее подписали ЗАО "Армянская атомная электростанция" и АО "Русатом Оверсиз".

В ходе встречи также была достигнута договоренность готовиться к предварительному технико-экономическому обоснованию (пред-ТЭО), передает "Sputnik Армения".

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