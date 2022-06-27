Десятки объектов недвижимости на 44 млн рублей изымут у экс-главы отдела УГИБДД Ставрополья

27 июн. 17:59

Генеральная прокуратура РФ просит суд обратить в доход государства 23 объекта недвижимости, принадлежащих экс-начальнику одного из отделов УГИБДД по Ставропольскому краю Александру Аржанухину, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

В ведомстве пояснили, что правоохранитель, будучи на государственной службе, купил и оформил в собственность на себя и на своих родственников и близких 23 объекта недвижимости, их рыночная стоимость превышает 44 млн рублей.

"Сведений о законности источников, за счет которых приобреталось имущество, в ходе проверочных мероприятий не представлено", - цитирует сообщение ТАС.

Поэтому Генпрокуратура подала в суд иск об обращении в доход государства этих объектов. Кроме того, по некоторым из них заявлены также требования о взыскании суммы, равной их стоимости.