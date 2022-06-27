Армения переходит на безналичный расчет

С июля все крупные транзакции в Армении должны будут совершаться в безналичном порядке. Новые правила понравились не всем, пишет Eurasianet.

Большинство крупных сделок, таких как покупка недвижимости или автомобиля, в Армении обычно совершаются за наличные. Покупатели обменивают желанный товар на толстую пачку купюр, чаще всего долларов, но теперь этой практике пришел конец: по новому закону все крупные покупки должны будут совершаться путем безналичной оплаты либо через мобильное платежное приложение, либо посредством банковского перевода. И на данный момент это будет сопряжено с высокой комиссией: банки взимают комиссию от 1,5 до 3% за транзакции.

Новый закон, принятый парламентом Армении 9 июня, касается коммерческих сделок на сумму более 300 тысяч драмов (около $720) и сделок между физическими лицами на сумму более 500 тысяч драмов ($1200). Для физических лиц лимит будет снижен до 300 тысяч драмов в июле 2023 года.

Закон также запрещает местным и центральным органам власти совершать или принимать какие-либо платежи наличными. Некоторые учреждения, такие как больницы, университеты и нотариальные конторы, перейдут на полностью безналичный расчет. Пенсии и зарплаты также придется платить через банки, даже кредиты в ломбардах должны будут выдаваться в безналичной форме. А операции, совершенные с использованием наличных денег незаконно, могут быть аннулированы.

"Пусть никто не думает, что мы хотим усложнять людям жизнь, наоборот, мы хотим упростить жизнь, обеспечить фискальный и антикоррупционный эффекты", - заявил премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства 2 июня при обсуждении законопроекта.

При Пашиняне правительство начало кампанию по сокращению доли теневой экономики, начиная с 2019 года. Теперь власти требуют от малого бизнеса выдачи квитанций и официальной регистрации всех сотрудников, а с 2024 года в Армении будет внедрена система всеобщего декларирования имущества и доходов граждан.

"Ограничение операций с наличными может помочь уменьшить долю теневой экономики, так как переводы не могут осуществляться в иностранной валюте, что является обычной практикой", - сообщил Вилен Хачатрян, заведующий кафедрой управления Академии государственного управления Армении.

Но многие эксперты предвидят проблемы с логистикой, поскольку неизвестно, сможет ли банковская система справиться с резким увеличением количества электронных операций, и получится ли сохранить доверие без наличных денег, а также на что пойдут люди, чтобы обойти новые правила.

Тигран Ованнисян, который зарабатывает на жизнь покупкой и продажей подержанных автомобилей, сказал, что обязательно возникнут конфликты с покупателями: "Например, покупатель скажет, что он не будет переводить деньги, пока машину не зарегистрируют на его имя, а я отвечу, что не буду регистрировать ее на имя покупателя, пока он не переведет деньги".

Люди могут использовать творческий подход, чтобы обойти закон, сказал директор агентства недвижимости "Кентрон" Ваге Даниелян: "Покупатели и продавцы могут оформлять свои сделки как дарственную, но осуществлять их за наличные, чтобы избежать уплаты налогов".

"Из-за увеличения количества транзакций банковская система должна быть в состоянии обеспечить быстрое обслуживание и улучшить его качество", - добавил Вилен Хачатрян.

Банковские комиссии по этим транзакциям в настоящее время составляют от 1,5 до 3% - это довольно значительные расходы для потребителей и неожиданная прибыль для банков. Но заместитель председателя Центрального банка Ованес Хачатрян сообщил журналистам 16 июня, что Центральный банк Армении "ведет переговоры" с банками о снижении комиссий. Он также пообещал позаботиться о том, что предприятия, у которых в настоящее время нет платежных терминалов, смогут их получить, заявив, что центральный банк работает с частными банками для обеспечения доступа.