Лайнеры Utair проложат 12 маршрутов в города СКФО

27 июн. 17:45

Российская авиакомпания Utair ("ЮТэйр") нынешним летом запланировала полеты по 12 маршрутам в города Северо-Кавказского региона, - сообщила пресс-служба перевозчика.

"В летнем расписании авиакомпании запланировано 12 маршрутов в города СКФО. Рейсы "Ютэйр" в Грозный - из Баку, Москвы, Сочи, Стамбула, Сургута, во Владикавказ - из Сочи, в Махачкалу - из Москвы, Сочи, а в Минеральные Воды - из Москвы, Сургута, Тюмени, Уфы", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В маршрутной сети авиакомпании есть основные города региона: Владикавказ, Грозный, Махачкала, Минеральные Воды. "В сотрудничестве с местными властями и аэропортами мы оперативно реагируем на запросы местных жителей, что позволяет нам добиваться стабильного роста пассажиропотока", - рассказал президент "Utair - Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

Напомним, Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после "Аэрофлота", S7 и "Уральских авиалиний".