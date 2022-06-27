МИД ДНР: республику в скором времени признают несколько государств

27 июн. 17:32

Уже в ближайшее время станет известно о признании Донецкой Народной Республики (ДНР) рядом государств, - заявила глава МИД республики Наталья Никонорова.

"Мы действительно ведем на данный момент переговоры с несколькими государствами о признании, и этот процесс довольно активный. В ближайшее время эти новости станут известны", - сказала Никонорова в эфире телеканала "Россия 24", передает РИА Новости.

Дипломат рассказала, что переговоры по вопросу признания ведутся с Сирией, однако на другие страны оказывает давление Запад, поэтому заранее говорить о том, какие государства признают ДНР, будет неверным.

"Все станет известно в свое время, в ближайшее время", - добавила Никонорова.