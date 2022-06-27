Путин принял приглашение посетить саммит G20

27 июн. 17:30

Российский президент Владимир Путин принял приглашение Индонезии принять участие в саммите G20, рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Да, мы подтвердили, что наше участие предусматривается", - цитирует его ТАСС.

В то же время он затруднился дать точный ответ на вопрос, примет ли российский лидер очное участие или речь идет о видеосвязи.

Ушаков отметил, что Джакарта приглашает в очном формате, но до самого саммита еще много времени. Он выразил надежду на то, то пандемия коронавируса даст возможность "провести этот важный форум в очном формате".