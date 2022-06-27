РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Федун ушел с поста вице-президента "Лукойла"

Федун ушел с поста вице-президента &quot;Лукойла&quot;

Вице-президент ПАО "Лукойл" по стратегическому развитию Леонид Федун покинул свой пост в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствам. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

​​Президент "Лукойла" Вадим Воробьев отметил, что Леонид Федун –​ ключевой человек в истории "Лукойла" и развитии компании до статуса одной из крупнейших в мировом топливно-энергетическим комплексе. "Он предвидел многие важные события в отрасли, что находило отражение в стратегических документах", – сказал Воробьев.

Он также поблагодарил Федуна за многие годы совместной работы и пожелал удачи в новых начинаниях.

1205 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version