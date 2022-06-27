В Турции смотрят на ситуацию с вывозом зерна со сдержанным оптимизмом

27 июн. 17:14

Турция с осторожным оптимизмом смотрит на ситуацию с вывозом зерна из портов в Черном море. Об этом глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил в интервью итальянской газете Il Messaggero.

Он подчеркнул, что турецкое руководство рассчитывает на прогресс в решении зернового вопроса. "Мы надеемся, что корабли с зерном отправятся как можно скорее", - цитирует Алтуна Лента.ру.

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что в зерновом вопросе есть продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН. Также министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу отмечал, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины.