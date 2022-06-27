Аксенов: ливни могут частично подтопить Симферополь

27 июн. 17:13

Из-за увеличения объемов сброса воды из Симферопольского водохранилища ряду районов Симферополя угрожает подтопление, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Сегодня провел рабочее совещание, на котором обсудили возможность минимизации рисков, вызванных подъемом уровня воды в водохранилищах из-за осадков в горах. В первую очередь речь идет о Симферопольском водохранилище. По информации заместителя директора ГБУ РК "Крыммелиоводхоз" Юрия Щербакова, фактическое поступление воды превышает объем сброса. Вода накапливается и может быть доведена до подпорного уровня. Тем не менее, дополнительного сброса воды избежать не удается", - написал Аксенов в совеем Telegram-канале, передает РИА Новости.

Скорее всего, ряд районов Симферополя будет подтоплен, - отметил Аксенов, попросив жителей Симферополя подготовиться к такому развитию событий: убрать транспорт, ценные вещи и документы в безопасное место, добавив: в сложившейся ситуации важно удержать ситуацию под контролем, минимизировать ущерб и не допустить жертв.