Суд над Михаилом Саакашвили вновь перенесли

27 июн. 16:55

Заседание по делу о незаконном пересечении границы Грузии бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили вновь отложено из-за состояния здоровья подсудимого.

"Суд счел, что из справки медучреждения неясно, может ли Саакашвили дать показания и принять участие в судебном процессе должным образом, и, соответственно, отложил заседание", - цитирует адвоката Шоту Тутберидзе "Sputnik Грузия".

Ранее адвокаты Саакашвили представили справку клиники "Вивамеди", где с 12 мая текущего года проходит лечение экс-глава государства. По словам стороны защиты, документ подтверждает, что их подзащитный хочет присутствовать на судебном заседании, однако не может этого сделать по состоянию здоровья.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября 2021 года. В настоящее время он отбывает наказание в Грузии по двум уголовным делам. Состояние экс-главы государства, дважды объявлявшего голодовку в знак протеста, ухудшилось в начале мая.