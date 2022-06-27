Непогода в Краснодаре перенесла два фестиваля

27 июн. 16:52

В Краснодаре в связи с бушующей непогодой на неделю отложены два фестиваля.

Третий открытый фестиваль "Танцы KRD", который должен был состояться в кубанской столице 27 июня перенесен на 1 июля.

Фестиваль хореографических искусств посвящен Дню молодежи, он пройдет в Городском Саду с 16.00 до 19.00 в пятницу. Главным событием станет массовый флешмоб, участники "Танцы KRD" покажут, чему научились на мастер-классах.

Кроме того, 26 июня в Краснодаре не состоялся фестиваль молодежи, праздник перенесли на субботу 2 июля. Начало фестиваля в 17.00. В сквере Дружбы народов проведут различные конкурсы, главным событием вечера станет концерт. Завершится фестиваль в 22.00.