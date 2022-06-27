Посол: Россия и Египет могут полагаться друг на друга в эпоху кризисов

27 июн. 16:31

Посол РФ в Египте Георгий Борисенко считает, что Россия и Египет могут полагаться друг на друга, странам стоит держаться вместе в текущей обстановке.

"В сегодняшнем непростом мире России и Египту лучше держаться вместе. В эпоху политических, экономических и других кризисов необходимо полагаться на плечо друга. У русских и египтян есть для этого все предпосылки, включая и духовное родство", - заявил посол на встрече патриаршего экзарха Африки митрополита Клинского Леонида (Горбачева) с главой Коптской церкви патриархом Тавадросом II в Каире.

Патриарший экзарх совершает визит в Египет, состоялась встреча с главой Центрального управления Высшего совета по исламским делам Египта шейхом Нуреддином Канави.

РПЦ приняла решение о создании патриаршего экзархата Африки в конце 2021 года.