IKEA анонсировала онлайн-распродажу товаров в России

27 июн. 16:13

Компания IKEA распродает товары, оставшиеся на складе - в настоящее время они доступны только сотрудникам сети, вскоре совершить покупку на сайте сможет каждый желающий.

"Сейчас возможность совершить покупку непосредственно в магазине предоставлена исключительно сотрудникам IKEA. Товары IKEA станут доступны всем для покупки на сайте IKEA.ru через несколько дней", - говорится в сообщении на сайте компании.

Подчеркивается, что магазины IKEA не планируется открывать, остатки товаров будут распродаваться исключительно через сайт.

Напомним, IKEA 15 июня объявила, что все четыре фабрики компании в России будут проданы, бизнес в стране сокращен, а остатки товаров планируется распродать.