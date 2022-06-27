В Крыму без света из-за непогоды остаются 4,4 тыс абонентов

27 июн. 16:03

В Крыму на фоне ливней фиксируются повреждения линий электропередачи, днем в понедельник электричества нет почти у 4,5 тыс абонентов, сообщает компания "Крымэнерго".

"По состоянию на 13:00 мск 27 июня в сетях остаются отключенными 3 линии 10 кВ, а также 7 линий - частично, обесточено 4 360 абонентов. При этом, в период с 10:00 до 13:00 энергетики включили 9 ранее обесточенных линий, из них 3 - частично", - сообщается в пресс-релизе компании.

Больше всего повреждений линий электропередачи выявлено в Белогорском, Бахчисарайском, Симферопольском районах и городе Симферополе.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Напомним, из-за ливней в Крыму фиксируются подтопления в десятке населенных пунктов. В Симферополе и Симферопольском районе введен режим ЧС из-за непогоды. В регионе разрушено несколько дамб, обвалился один автодорожный мост.

Штормовое предупреждение в Крыму действует 26-28 июня, ливни, по оценкам синоптиков, прекратятся во вторник днем.