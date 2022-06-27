Транскам открылся для всех видов транспорта

27 июн. 15:47

В Северной Осетии возобновлено движение для всех видов транспорта по Транскавказской магистрали, ранее трассу закрывали из-за угрозы схода селей и камнепадов.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на Транскавказской автомагистрали (...) разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке "н.п. Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля" в обоих направлениях с 15:00 27 июня до особого распоряжения", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии в понедельник.

Сегодня Военно-Грузинская дорога и Транскавказская магистраль были закрыты в связи с ухудшением погодных условий. Грузия со своей стороны также закрыла Верхний Ларс - Терек вышел из берегов и подтопил дорогу.