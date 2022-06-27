Футбол завершился массовой дракой в Дагестане

27 июн. 15:43

Полиция ищет участников драки со стрельбой и применением холодного оружия в Ботлихском районе Дагестана, сообщает пресс-служба МВД республики.

"27 июня, примерно в 2:30, в селении Ботлих девять мужчин устроили драку, переросшую в поножовщину и перестрелку", - сказано в сообщении.

Отмечается, что жертвой инцидента стал 28-летний житель села Чанко. Еще несколько человек были доставлены в больницу.

Потасовка, согласно предварительным данным, произошла вследствие ссоры, случившейся ранее во время футбольного матча.