В Минфин РФ опровергли наступление дефолта

27 июн. 15:38

Инвесторы не получили платежи по двум выпускам суверенных евробондов России из-за действий третьих лиц, что прямо не предусмотрено в эмиссионной документации как событие дефолта, сообщает Минфин РФ.

В понедельник истек 30-дневный льготный период, в течение которого Россия должна была решить вопрос с выплатой купонных платежей по выпускам "Россия-2026" и "Россия-2036".

По данным Bloomberg, иностранные инвесторы эти платежи так и не получили, а это означает, что Россия оказалась в состоянии дефолта.