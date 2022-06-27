Пляжи Анапы закрыли для купания

27 июн. 15:23

В понедельник на всех пляжах Анапы запрещено купание в море из-за прохождения грозового фронта.

"Обращаясь к жителям и гостям курорта, управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает: будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности, не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье", - информирует пресс-служба мэрии курорта.

За минувшие сутки в Анапе выпала практически месячная норма осадков, серьезных подтоплений удалось избежать, добавил начальник управления по гражданской обороне и защите населения Алексей Кишкинов.