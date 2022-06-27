Россия сократила финансовые операции с недружественными странами

27 июн. 15:16

Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что финансовые операции с недружественными странами сократились на 80%.

"Идет анализ финансовых потоков, в первую очередь международных. Здесь хотел бы сказать, что операции с недружественными странами сократились примерно на 80%", - приводит его слова пресс-служба Кремля.

При этом он отметил, что примерно в три раза увеличилось число финансовых операций со странами Азии и Африки. По его словам, экономика страны работает, "экономическая жизнь продолжается".

Также Чиханчин заявил, что ряд стран предпринимают попытки исключить Россию из участников Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

"Сегодня самое главное — это отстоять наши интересы на профильной нашей площадке, фатфовской, — это международная организация по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма — и ее региональной группы", - добавил он.