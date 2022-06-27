НАТО объявит Россию угрозой коллективной безопасности

27 июн. 14:59

Лидеры Североатлантического альянса намерены утвердить новую стратегическую концепцию на 10 лет на саммите в Мадриде, согласно этой концепции Россия будет названа угрозой коллективной безопасности.

Саммит в Мадриде будет проходить с 28 по 30 июня.

"Лидеры утвердят новую стратегическую концепцию, которая отразит современную ситуацию в области безопасности… В ней Россия будет названа как одна из самых существенных угроз нашей безопасности", - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции, предваряющей мадридский саммит.