Азербайджан, Турция и Казахстан нарастят грузоперевозки через Баку-Тбилиси-Карс

27 июн. 14:45

Министры иностранных дел и транспорта Азербайджана, Турции и Казахстана рассмотрели вопросы транспортного взаимодействия во время встречи в Баку, договорившись увеличить объем перевозки грузов по Баку – Тбилиси – Карс.

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди отметил, что Азербайджан и Турция являются для Казахстана ключевыми политическими и экономическими партнерами в регионе.

"Несмотря на замедление экономической активности во взаимной торговле в период пандемии коронавируса, сейчас мы имеем серьезный потенциал для восстановления прежних и достижения новых показателей взаимовыгодного сотрудничества", - цитирует его Sputnik Казахстан.

Также министры обсудили состояние и перспективы реализации совместных проектов, таких как железнодорожные линии и нефтепроводы в регионе. В условиях ограничения возможностей на европейском направлении маршруты по линии Каспийское море - Черное море приобретают особую значимость. Главы ведомств пришли к мнению, что наращивание объемов транспорта потребует своевременной модернизации технических и тарифных условий в портах, что послужит драйвером всего торгово-экономического сотрудничества.

Кроме того, пресс-служба казахстанского МИД сообщила, что стороны проведут следующую встречу в данном формате в Казахстане осенью текущего года.