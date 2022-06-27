В Крыму случайно нашли необычную пещеру

27 июн. 14:20

В Симферополе во время стройки была найдена пещера, сообщил спелеолог, старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета (КФУ) Геннадий Самохин, пишет "Интерфакс".

"Пещера необычная. Есть протяженная система, которая поглощает воду. Возможно, это начало подземной реки. Пещера выработана напорными водами", - рассказал специалист.

Он добавил, что пока спелеологам удалось пройти только пять метров, далее стоит небольшое озеро. "Нужно дождаться устойчивой сухой погоды и продолжить исследование", - уточнил Самохин.

Во время строительных работ в районе Петровской балки искусственная траншея вскрыла полость, присыпанную щебнем. Затем был найден, вход в пещеру, ее диаметр составляет около полуметра.

Спелеолог отметил, что в найденной пещере наблюдаются все условия для образования карста. Также установлено, что во время дождя в пещеру втекает ручей, что означает наличие подземной гидросистемы.