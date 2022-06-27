Глава МИД Ирана провел встречу с руководством Ирака

27 июн. 13:55

Состоялась встреча министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна с премьер-министром Ирака Мустафой Казыми и главой МИД этой страны Фуадом Хосейном. Об этом сообщили в иранском МИД.

Главной темой встречи стало развитие взаимоотношений двух стран.

Абдоллахиян высоко оценил усилия Ирака по развитию регионального диалога, в том числе в вопросе налаживания контактов между Ираном и Саудовской Аравией. Он также поддержал идею возобновления на взаимной основе работы иранского и саудовского посольств в Тегеране и Эр-Рияде.

Кроме того, глава иранского внешнеполитического ведомства призвал укреплять отношения меду Ираном и Египтом в интересах региона и исламского мира.

Комментируя ситуацию в Йемене, Абдоллахиян отметил важность прекращения гуманитарного кризиса в этой стране.

В свою очередь, Казыми обратил внимание на важную роль Ирана в регионе, а также на близость позиции этой страны к Багдаду.