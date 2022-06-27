Причастного к теракту в Стамбуле пособника ИГИЛ поймали в Дагестане

27 июн. 14:01

Участник ячейки запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, причастный к террористическому акту в ночном клубе в Стамбуле, в котором погибли 39 человек, задержан в Дагестане, сообщает пресс-служба ЦОС ФСБ.

"В рамках возбужденного уголовного дела, расследуемого СУ СК России по Республике Дагестан по части 1 статьи 205.1 ("содействие террористической деятельности") УК России задержан гражданин РФ Абдурахманов Абдурахман Бадирович, являющийся участником глубоко законспирированной ячейки МТО ИГИЛ и неоднократно попадавший в поле зрения правоохранительных органов в связи с причастностью к преступлениям террористического характера", - сказано в сообщении

В ходе обысков у мужчины изъяли банковские карты, мобильные телефоны, персональные компьютеры, а также религиозно-пропагандистская литература. Абдурахманов направлял лицам, подозреваемым в терроризме, через банковские карты и с использованием системы мгновенных переводов "Вестерн Юнион".

"В частности, направленные Абдурахмановым денежные средства использовались для совершения в ночь на 1 января 2017 года террористического акта в ночном клубе "Рейна" города Стамбула Турецкой Республики, в результате которого погибли 39 человек, в том числе одна гражданка Российской Федерации. Лица, организовавшие вышеуказанное преступление, приговорены к пожизненному лишению свободы", - добавили в пресс-службе.