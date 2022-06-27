Названы пять принципов построения новой системы образования в России

27 июн. 14:05

Принципы, на которых будет строиться новая система российского образования, огласил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

Первый принцип, который ляжет в основание национальной системы высшего образования - "направленность всей системы на развитие в первую очередь интересов страны, на достижение национальных целей, не отвергая важности международных контактов и международного сотрудничества", - сказал министр.

"В основе новой системы должна быть нацеленность на решение актуальных задач, находящихся в национальной повестке развития, как уже выше отмечалось сегодня, это обеспечение технологического суверенитета", - заявил он в Госдуме в понедельник.

Второй принцип – открытость, в том числе расширение образовательного, научного, технологического сотрудничества "со всеми, кто заинтересован", сообщил Фальков.

"Третий важнейших принцип – фундаментальность. Важнейшим элементом модернизации системы образования, залогом его высокого качества должно быть правильное сочетание его фундаментальности и практической подготовки", - продолжил он.

Гибкость - четвертый принцип, в первую очередь запрос на гибкость исходит от экономики, уточнил министр.

Глава Минобрнауки назвал практичность пятым принципом. "Новый технологический уклад требует от человека конкретных навыков жизни в мире высоких технологий, поэтому наша система образования должна обеспечивать не только передачу знаний, но и формирование нужных и востребованных обществом и рынком труда умений и навыков", - констатировал Фальков.