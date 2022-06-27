Президент ФНЛ стал главой Российской премьер-лиги

27 июн. 13:50

Генсек Российского футбольного союза и глава Футбольной национальной лиги Александр Алаев будет временно исполнять обязанности президента Российской Премьер-Лиги, сообщает пресс-служба ФНЛ.

Напомним, на сегодняшнем собрании клубов РПЛ Ашот Хачатурянц объявил об уходе с поста президента главы Премьер-лиги. При этом он попросил назначить Алаева и.о. руководителя РПЛ. 15 клубов проголосовали "за", единственным воздержавшимся от голосования клубом был "Зенит". Также стало известно, что Алаев уйдет с постов генсека РФС и президента Олимп-ФНЛ, если его выберут главой РПЛ.

"Благодаря работе Ашота Рафаиловича российская Премьер-лига вступает в новый сезон с сильными партнерами и с беспрецедентными возможностями. Для меня честь и одновременно вызов – получить предложение клубов возглавить лигу", - приводит пресс-служба слова Алаева.