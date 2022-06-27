В Казахстане вскоре могут повториться январские события?

27 июн. 13:45

Сохраняющаяся закредитованность населения может привести к повторению январских событий в Казахстане, считает председатель Народной партии республики Ермухамет Ертысбаев.

Он напомнил, что 5 января президент "дал четкое, категоричное указание о необходимости принятия закона о банкротстве физических лиц". "Прошло полгода, а у нас только в начале следующего года, может быть, примут этот закон. То есть конкретики здесь нет, а это очень важно", – объяснил политик.

Он добавил, что закредитованность населения была одной из важных причин всенародного протеста во время январских событий.

"Прямо, конечно, никто не говорил, но в обществе циркулируют упорные слухи о том, что возможен второй всенародный протест", - заявил Ертысбаев.

В настоящее время в республике в опасной зоне закредитованности находятся порядка 7 млн граждан.

По закону о Гражданском кодексе - предельная ставка кредитования должна быть рассчитана экономическими методами, в соответствии с нормативами, в том числе Всемирного банка. Сейчас эта ставка в Казахстане - 56%. Если снизить ее до уровня общей рентабельности экономики страны - примерно 20% и восстановить норму Гражданского кодекса о списывании всех обязательств по кабальным сделкам, то кредиты будут списаны сразу 3 млн граждан.