Центр по вопросу зерна основан в Турции

27 июн. 13:20

Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун сообщил о появлении операционного центра в Стамбуле по зерновому вопросу.

"Мы взяли на себя роль посредника, и в результате контактов был достигнут консенсус по созданию операционного центра в Стамбуле. Мы надеемся, что корабли, груженные зерном, будут выведены как можно скорее. Мы придаем большое значение безопасному выполнению этого процесса и предотвращению любых несчастных случаев", - цитирует его РИА Новости.

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что в зерновом вопросе есть продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН. Также министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу отмечал, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины.