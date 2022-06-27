Кремль: сообщения о дефолте в России неправомерны и не имеют оснований

27 июн. 13:18

В Кремле не согласны с сообщениями о том, что Россия допустила дефолт по внешнему долгу, заявил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Агентство Bloomberg пишет, что в ночь на 27 июня Россия впервые с 1918 года допустила дефолт по валютным долговым обязательствам.

Песков сообщил, что "утверждения о дефолте абсолютно неправомерны", потому что Россия еще в мае совершила необходимые платежи в валюте. То, что деньги были задержаны европейским депозитарием - уже не проблема России, подчеркнул он.

"Никаких оснований называть эту ситуацию дефолтом нет", - отметил Песков.

Он добавил, что заморозка российских резервов на Западе незаконна и "любые попытки каким-либо образом использовать эти резервы также будут незаконны и, по сути говоря, будут означать прямое воровство".