Турция и ЕС торпедируют атаку Байдена на Россию

В НАТО все еще не могут сформировать единую линию в отношении России. Турция критикует антироссийские санкции и политику Запада на Украине, а ЕС выступает против бойкота России на саммите G20.

В ноябре этого года на индонезийском Бали состоится саммит "Большой двадцатки". С марта президент США Джозеф Байден добивается исключения России из клуба двадцати ведущих экономик мира. В апреле американские чиновники попросили Индонезию не приглашать Владимира Путина на саммит. Однако Джакарта выступает за участие всех стран G20.

Как ни странно, идею Байдена отказались поддерживать его ближайшие союзники. Евросоюз, чьи страны ввели беспрецедентные санкции против России и поставляют Украине вооружение, не будет бойкотировать встречу на Бали, если туда приедет Путин. Об этом накануне заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкому телеканалу ZDF.

"Мы должны очень серьезно подумать о том, не парализуем ли мы всю G20, поэтому я не поддерживаю это", — заявила фон дер Ляйен. Чиновница отметила, что "Большая двадцатка" слишком важна для государств со слабой экономикой и динамикой рынка, чтобы игнорировать саммит из-за антироссийской политики.

Второй удар по политике Байдена пришел из Турции, что более ожидаемо из-за разногласий Анкары и Вашингтона по ряду вопросов. Турция хоть и не поддерживает спецоперацию России, но понимает ее причины. "Когда смотришь на то, что произошло за последние 30 лет, надо рассматривать причинно-следственную связь, это и действия Запада, и расширение НАТО. Мы также возражаем против этого неправильного миропорядка", — сказал пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын в интервью телеканалу Haberturk.

Он добавил, что санкции ЕС и США против России не дают результата, так как "позиции Путина внутри страны не потеряны, а рубль укрепляется". Выражение понимания причин спецоперации и критика санкций может быть расценено в НАТО как поддержка Путина и раскол альянса. Виновник снова Эрдоган. В действительности же помощник Эрдогана говорит вполне разумные вещи.

Опасения России по поводу расширения НАТО и угроз безопасности для Анкары понятны. Те же самые риски со стороны Запада Турция наблюдает в своем окружении. США и ЕС поддерживают курдский сепаратизм в Ираке и Сирии, поставляют Греции и Кипру вооружение и создают риск конфликта в Черном море, отправляя свои корабли в регион. Если прибавить сюда санкции за покупку российских С-400 и сирийские операции Турции, станет понятно, что иллюзий насчет того, как в Вашингтоне и Брюсселе относятся к чужим интересам, у Эрдогана нет. Открыто поддержать Москву и ее спецоперацию Анкара не может, поскольку имеет тесные связи с Украиной, но генезис кризиса турецким политикам понятен. И виноваты в этом, в первую очередь, американские власти.

Белый дом ощущает пределы своих возможностей. С одной стороны, он вводит санкции и поставляет новые системы ПРО средней и большей дальности. В то же время в Вашингтоне, похоже, есть понимание того, что победить Россию не получится. РФ продвигает спецоперацию и не объявила дефолта. Именно поэтому на минувшей неделе сначала в Госдепе, потом в Белом доме (по итогам встречи Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца) заявили о необходимости дипломатического пути решения конфликта на Украине.