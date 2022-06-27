В Сочи открылись первые рестораны "Вкусно - и точка"

27 июн. 13:07

В Сочи состоялась торжественное открытие трех первых ресторанов быстрого питания сети "Вкусно - и точка", преемника McDonald's.

На курорте начали работать два ресторана сети в Центральном районе, а также один в Адлере. В ближайшие дни будет открыт еще один ресторан фастфуда в поселке Красная Поляна.

Концепция ресторанов и меню остались прежними, отмечает менеджер компании по производству Артем Пугачев. "Оборудование то же самое. Продукты и поставщики те же самые. Люди те же самые. В принципе, все остается на том же уровне", - поделился он, пишет РИА Новости.