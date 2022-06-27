ВШЭ: в России мужчинам в среднем платят на 37% больше, чем женщинам

27 июн. 12:49

Средний разрыв в зарплатах мужчин и женщин в России составляет 37,3%, выяснили доценты НИУ "Высшая школа экономики" (ВШЭ), проведя соответствующее исследование.

Выпускницы вузов получают на 24-26% меньше, чем выпускники, в среднем в России женщинам платят на 37,3% меньше, однако иногда гендерный разрыв в оплате труда может достигать 69,9%.

Исследователи отмечают, что наиболее значительными факторами, влияющими на разрыв в зарплате, являются патриархальный уклад жизни, семейное положение и отраслевые профессиональные особенности. Мужчины лучше относятся к "рискованным профессиям", больше готовы к конкуренции и сильнее ценят деньги.

"Результаты подтверждают существенные различия в отдачах от материнства и отцовства, когда женщины получают "штраф" за материнство, а мужчины - "зарплатную премию" за отцовство", - отмечается в статье "Мета-анализ гендерного разрыва в оплате труда в России".

Также к неравенству в структуре гендерного соотношения на рынке труда приводит "отраслевая и профессиональная сегрегация".