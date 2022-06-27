G7 намерена расширить санкции в отношении российского оборонного сектора

27 июн. 12:38

Страны "Большой семерки" (G7) опубликуют совместное заявление о поддержке Украины, которое будет включать новые санкции против России. Об этом говорится в релизе Белого дома.

Новые ограничительные меры будут направлены на дальнейшее ограничение доступа России к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям, производимым экономиками G7. "Особенно к тем, которые поддерживают российскую военно-промышленную базу и технологический сектор", - сказано в заявлении.

Помимо этого, ожидается, что США в координации с G7 применят санкции к сотням физических и юридических лиц, передает "Интерфакс".