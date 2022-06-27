Коронавирусом в России заразились еще 2 683 человека

27 июн. 12:18

За минувшие сутки в России выявили 2 683 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 212, в Санкт-Петербурге - 238, в Подмосковье - 148. В Краснодарском крае - 26, в Ставропольском крае - 29, в Крыму - 28, в Дагестане - 8, в Кабардино-Балкарии - 8, в Адыгее - 3, в Карачаево-Черкесии - 1, в Чечне - 14, в Ингушетии - 3, в Северной Осетии - 3.

Общее число инфицированных в России достигло 18 421 564.

Госпитализированы за сутки 617 человек. Выздоровели 2 355 пациентов, за все время - 17 847 868.

Умер за сутки 51 человек, с начала пандемии - 380 943.