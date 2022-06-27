Жара не покинет Москву до конца недели

27 июн. 12:02

Отдохнуть от жары в ближайшие дни москвичи смогут только в ночные часы, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, пишет РИА Новости.

"Сегодняшний день будет самым жарким, потому что сегодня будет плюс 31 - плюс 33 градуса, что близко к рекордным для Москвы значениям", - заявила она.

В ночь на вторник в Москве ожидается 18-20 градусов тепла, по области - 15-20. Во вторник воздух прогреется до плюс 26-28, ветер северный, 5-10 м/с. "Для города температура выше 25 градусов является жаркой", - напомнила Позднякова.

В среду и четверг станет чуть прохладнее, в ночные часы плюс 15, днем около 24-26 градусов тепла, переменная облачность.

"В конце рабочей недели у нас восстановится влияние самой теплой части антициклона. Вновь при переменной облачности осадков не ожидается и ночи станут теплыми, в Москве около плюс 18 - плюс 20 градусов. Дневная температура тоже будет возрастать и будет порядка плюс 27 - плюс 29 в городе", - добавила синоптик.