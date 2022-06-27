В Ингушетии приступили к реализации крупного проекта по строительству очистных сооружений

27 июн. 11:33

В Сунже началось строительство очистных сооружений, канализационного коллектора и насосной станции перекачки сточных вод. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя Ингушетии.

В настоящее время ведутся строительные работы по технологической схеме, заливаются первичные отстойники канализационной, насосной станции, готовится основание производственного корпуса, ведется вертикальная планировка участка, передает "Интерфакс-Юг".

В министерстве рассказали, что проект включает в себя строительство магистрального канализационного коллектора протяженностью 20 км от Карабулака до Сунжи.

Контрактная стоимость объекта составляет 2,6 млрд рублей. Он будет возводиться в течение нескольких лет в рамках реализации госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ".

Реализация проекта позволит решить вопрос с отведением загрязненных сточных вод в Сунже, Карабулаке и Троицком.