Украина угрожает России терактами

27 июн. 11:40

Глава разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил России террористическими атаками, пишет британское издание Financial Times.

В интервью газете он заявил, что партизанская работа на подконтрольных России территориях усиливается, напомнив о взрывах машин в Херсонской области.

По словам Буданова, подобные атаки "будут проводиться в России и во многих других местах".

Ранее в Херсоне был взорван автомобиль, в котором находился сотрудник военно-гражданской администрации, глава управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко.