Греция перестала быть дружественной для россиян страной

27 июн. 11:16

Российский посол в Греции Андрей Маслов сообщил, что страна перестала быть благоприятной для отдыха путешественников из России, поскольку волна русофобии, которую подогревают власти Греции, не ослабевает.

"Греция перестала быть страной, благоприятной для проведения здесь летнего отдыха. После 24 февраля не ослабевает в средствах массовой информации волна русофобии, причем она подогревается из политического руководства страны. Буквально ежедневно мы слышим антироссийские высказывания, и все это создает неблагоприятную атмосферу", - цитирует его РИА Новости.

При этом он отметил, что угрозы безопасности исходят не от самих греков, а от "националистически настроенных украинцев - как постоянно проживающих в этой стране, так и так называемых беженцев". "Факты такие нам известны. Нам в посольство регулярно звонят пострадавшие", - добавил Маслов.