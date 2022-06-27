В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать перегрева организма в жару

27 июн. 10:39

Роспотребнадзор опубликовал советы по профилактике перегрева в жаркую погоду.

Среди простых, но эффективных профилактических мер называется ограниченное пребывание на улице, а также снижение физической нагрузки до минимума.

В помещении нужно почаще проветривать, чтобы обеспечить доступ кислорода, напомнили в ведомстве.

Выходить на улицу в жару лучше всего в легкой и светлой одежде из натуральных тканей, обязателен головной убор.

В жару организму нужна менее калорийная пища. Следует сократить потребление мяса, жирных продуктов. В летнем рационе должны быть овощи и фрукты, богатые витаминами и минералами, добавляет Роспотребнадзор.

Крайне важно пить достаточное количество жидкости, чтобы избежать обезвоживания. Напитки лучше выбирать комнатной температуры, без газа и сахара. Алкоголь в знойные дни следует исключить.

В течение дня рекомендуется по возможности принимать прохладный душ.

Поездки на любом транспорте в жару следует ограничить или перенести на более прохладные утренние или вечерние часы.

Купаться Роспотребнадзор советует только в местах, отведенных и оборудованных для этих целей, с соблюдением правил организации купания.