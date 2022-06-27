Названа дата отправки первых паломников из Казахстана в хадж

27 июн. 10:22

Первые казахстанские паломники отправятся в Саудовскую Аравию для совершения хаджа 28 июня, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Казахстана.

Паломники воспользуются прямыми рейсами из Алматы, Нур-Султана, Шымкента и Актау в Джидду и Медину в Саудовской Аравии. Выезд запланирован на период с 28 июня по 3 июля, а возвращение - с 15 по 21 июля.

Как отметил завотделом паломничества ДУМК Жандил Бекжигитов, большое паломничество в этом году запланировано на 7-12 июля.

"В этом году в паломничество из страны отправятся 4 тысячи человек. Однако казахстанцы старше 65 лет не могут совершать паломничества. Саудовская Аравия выдвинула такое требование. Во время паломничества казахстанских паломников обслуживают 14 туристических компаний", - сказал он.

Он также добавил, что цена для жителей республики гораздо дешевле, чем для граждан других стран. В Медину и Джидду паломники полетят на отечественных авиаперевозчиках Air Astana и SCAT, а из Саудовской Аравии – FlyNas.