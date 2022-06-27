Врачи спасли ребенка беременной женщины, погибшей при обрушении балкона в Грузии

27 июн. 10:18

В утробе погибшей при обрушении балкона жилого здания женщины выжил семимесячный ребенок, сообщает телекомпания "Рустави 2".

ЧП произошло накануне, в городе Марнеули (Квемо Картли), Обрушился балкон пятого этажа, в результате чего был разрушен и балкон четвертого. В результате погибли две женщины, одна из которых была беременна, еще двое детей получили разные повреждения.

Врачи сообщают, что на момент поступления в больницу беременная уже скончалась, эхоскопия зафиксировала сердцебиение плода. Экстренно было проведено кесарево сечение, ребенка удалось спасти.

В тяжелом состоянии в больнице остается восьмилетняя девочка, она переведена в одну из тбилисских клиник и находится на аппарате ИВЛ.

Семилетний мальчик, родственник старшей девочки и беременной женщины остается в больнице в Мапнеули, его состояние врачи называют сравнительно легким.