В Совфеде считают наглостью сообщения иностранных СМИ о якобы дефолте в России

27 июн. 10:01

Заявления о том, что в России якобы произошел дефолт, ложные и циничные, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Американское агентство Bloomberg пишет, что в ночь на понедельник в России произошел "дефолт" - впервые с 1918 года, так как страна не сделала выплаты по внешним долгам в срок. Отмечается при этом, что у Москвы есть средства и желание платить, но нет возможности из-за санкций Запада.

"В западных банках заморозили (а по сути, украли) огромные деньги, принадлежащие нашей стране. Не проводят никаких платежей и цинично заявляют, что Россия не может погасить свои обязательства. Вот наглецы! Других слов нет!" - подчеркнул Джабаров в своем Telegram-канале.

Как отмечает Bloomberg, данный технический "дефолт" носит "в основном символический характер и мало что значит для россиян".